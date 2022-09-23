У планшета Google Pixel будет огромный дисплей

Вероятно, до официальной презентации компании Google, на которой нам покажут все новые устройства компании и отправят в продажу, вероятно, спустя неделю или две после мероприятия. И в связи с этим крупнейшие инсайдеры начали публиковать просто море информации, связанной с различными устройствами производителя — речь и про смартфоны, и про умные часы, и про планшет. Но интереснее всего в этом плане смотрится именно планшет Google Pixel, так как производитель планирует захватить определённую долю рынка именно благодаря своему новому устройству. И сегодня инсайдеры сообщили, что у этого планшета будет экран диагональю 11 дюймов, что для современного рынка достаточно большая диагональ, плюс будет несколько интересных фишек.

Здесь хотелось бы отметить, что планшет прямо из коробки будет поставляться с самой продвинутой версией операционной системы, которая предоставляет вам возможность удобно передавать файлы между устройствами или, например, менять цвет интерфейса. Это всё классно, но ещё компания адаптировала свою новую операционную систему под диагональ планшета, которая будет больше, чем у смартфона. Это очень важный момент, так как у многих планшетов других производителей на рынке есть проблемы с тем, что операционная система плохо использует свободное пространство на экране. У Google Pixel Tablet такой проблемы не будет, скорее всего, так что с нетерпением ждем, пока производитель покажет нечто действительно интересное.
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