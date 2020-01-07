У смартфона Sony Xperia 5 Plus появились первые изображения

2020-01-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Sony Xperia 5 Plus; [131]
В просторах социальных сетей и форумов, появились первые рендеры нового флагмана от компании Sony, который будет называться Sony Xperia 5 Plus.

Компания Sony окончательно решила поднять спрос к своим смартфонам. Ведь у новинки Xperia 5 Plus нет никаких вырезов, нет угловатого дизайна с широченными рамками, все необходимые датчики очень тонкие, а углы закругленные.

Смартфон получит 6.6 дюймовый OLED дисплей. Фронтальная камера получила 8 Мп, а у основной камеры три модуля и дополнительный датчик ToF.

Также на изображениях можно увидеть разъем USB Type-C для зарядки и 3.5 мм разъем для наушников.


Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 Plus
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