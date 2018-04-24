UMIDIGI A1 Pro отдают за 99 баксов

Современные смартфоны стали слишком дорогими — некоторые флагманы дороже тысячи долларов, хотя там толком не за что и платить. На фоне этих продуктов смартфон UMIDIGI A1 Pro выглядит очень интересным выбором. Сюда поставили неплохой процессор MT6739, 3 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт пространства для хранения личного контента. Получаете всю эта красоту всего за 99 долларов, то есть за совершенно смешные деньги. Особенно если сравнивать эту стоимость с ценником потенциальных конкурентов с рынка флагманов. Данная модель сейчас продается по шикарной стоимости и если вы давно хотели себе недорогое устройство с адекватной стоимость, то сейчас самое время присмотреться к данной модели. Выглядит круто, производительность высокая и стоит в десять раз дороже флагманов нынешнего года.