UMIDIGI One Max и его функции

Компания UMIDIGI выпустила очередной безрамочный смартфон. Среди других особенностей One Max можно выделить сканер отпечатков пальцев на боковой грани, который не занимает лишнее место спереди. Также имеются поддержка быстрой проводной (18 Вт) и беспроводной (15 Вт) зарядок и модуль NFC для бесконтактной оплаты покупок.Встроенного накопителя на 128 ГБ достаточно, чтобы хранить на устройстве десятки приложений, игр, тысячи фотографий, сотни музыкальных треков или множество фильмов.UMIDIGI One Max имеет 6,3-дюймовым дисплеем с минимальными рамками и небольшим каплевидным вырезом под фронтальную камеру. На такой диагонали удобно читать, смотреть видео. За автономность отвечает аккумулятор на 4150 мАч, позволяющий в течение целого дня полноценно пользоваться всеми функциями смартфона, а не сидеть у розетки или носить с собой пауэрбанк.Стоимость смартфона составит 199 долларов.