UMIDIGI Z2 смартфон с отличным дизайном

Компания UMIDIGI выпустила смартфон с отличным дисплеем. UMIDIGI Z2 оборудован большим 6,2-дюймовым широкоформатным дисплеем с тонкими рамками. Задняя сторона имеет модную градиентную расцветку. Камер в смартфоне целых четыре: двойная сзади с модулями на 16 (f/1.7) и 8 Мп и двойная фронтальная с таким же разрешением. За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P 23 с максимальной частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G71 MP2. Оперативной памяти в нём 6 ГБ, а встроенного хранилища 64 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 3650 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Также в Z2 используется симметричный разъём USB Type-C.О стоимости смартфона пока неизвестно.