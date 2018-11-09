UMIDIGI радует ценами

Рынок современных смартфонов сильно изменился в прошлом году, когда компания Apple анонсировала свой новый флагман с вырезом в верхней части экрана. Проблема нового смартфона была лишь в стоимости — все мы знаем, насколько яблочный гигант любит накручивать цену. Благо, на рынке есть производители, которые готовы продавать смартфоны п более адекватной стоимости. Яркий тому пример — компания UMIDIGI. Этот производитель выпустил на рынок несколько крутых моделей смартфонов, которые выглядят крайне привлекательно и обладают приличной производительностью. Сейчас их еще и со скидкой продают.

Одним из самых интересных устройств является флагман компании под названием UMIDIGI UMI Z2. У данного смартфона просто шикарный дисплей с диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2246 на 1080 точек. Картинка яркая, четкая, привлекательная и на таком большом дисплее вы сможете без труда играть в любимые игры и запускать фильмы в высоком разрешении. Имеется поддержка разблокировки смартфона по лицу, есть 6 гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной и процессор здесь Helio P23. В плане начинки и дизайна устройство очень крутое, плюс сейчас флагман продают за 139 долларов вместо 219. Отличное предложение.

Помимо этого, у компании есть еще несколько крутых решений, которые стоят вообще копейки. Идеальный вариант для тех, кто не гоняется за самым мощным железом, но хочет с удобством и комфортом пользоваться социальными сетями и мессенджерами. Нам очень понравился смартфон UMI One, он смотрится стильно и современно, тоже обзавелся вырезом в верхней части дисплей и может похвастаться неплохой камерой. Да и UMI A3 тоже неплохо себя зарекомендовал — за свои деньги это шикарный представитель начального класса. Обязательно советуем вам обратить внимание на акции со скидками.