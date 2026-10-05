Смартфон Xiaomi 18 Ultra отменили из-за цены

Главной особенностью Xiaomi 18 Ultra должна была стать камера. Смартфон планировали оснастить сразу тремя датчиками с разрешением 200 Мп. Основная камера получила бы сенсор формата 1/1,12 дюйма с технологией LOFIC, сверхширокоугольная — сенсор размером 1/1,56 дюйма, а перископический телеобъектив — сенсор формата 1/1,28 дюйма с LOFIC и непрерывным оптическим зумом. Дополнительно смартфон должен был получить мультиспектральный объектив и внешнюю магнитную линзу. Среди других особенностей упоминаются симметричные стереодинамики, плюс предполагаемая конфигурация Xiaomi 18 Ultra получила бы 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за примерно 1490 долларам. По словам источника, именно слишком высокая себестоимость стала причиной отмены.