Смартфон Xiaomi 18 Ultra отменили из-за цены

Ещё в августе появилась информация о том, что Xiaomi якобы решила отменить выпуск Xiaomi 18 Ultra, который должен был стать частью новейшей флагманской линейки компании. Теперь эти сведения подтвердил известный инсайдер Digital Chat Station, раскрывший подробности отменённого смартфона и возможную причину такого решения. По данным инсайдера, Xiaomi 18 Ultra должен был получить плоский дисплей с рамками толщиной около 1 мм со всех четырёх сторон. В качестве аппаратной основы планировался флагманский процессор, способный набрать более 5 миллионов баллов в бенчмарке. DCS не уточнил название процессора и самого теста, однако, вероятно, речь могла идти о Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Главной особенностью Xiaomi 18 Ultra должна была стать камера. Смартфон планировали оснастить сразу тремя датчиками с разрешением 200 Мп. Основная камера получила бы сенсор формата 1/1,12 дюйма с технологией LOFIC, сверхширокоугольная — сенсор размером 1/1,56 дюйма, а перископический телеобъектив — сенсор формата 1/1,28 дюйма с LOFIC и непрерывным оптическим зумом. Дополнительно смартфон должен был получить мультиспектральный объектив и внешнюю магнитную линзу. Среди других особенностей упоминаются симметричные стереодинамики, плюс предполагаемая конфигурация Xiaomi 18 Ultra получила бы 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за примерно 1490 долларам. По словам источника, именно слишком высокая себестоимость стала причиной отмены.
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