Суббрендовый смартфон Huawei будет называться OSTA O1 Pro

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что новый суббренд компании Huawei будет называться OSTA. Первой новинкой станет OSTA O1 Pro, который будет выполнен в форм-факторе широкоэкранного Huawei Pura X View. Утверждается, что аппарат получит черную, белую и фиолетовую расцветки, а также конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно. По данным другого инсайдера, также выйдет и базовая модель OSTA O1, которая будет отличаться изогнутым по всем сторонам дисплеем и круглым блоком основной камеры.
По данным все того же Digital Chat Station, Huawei готовит к выпуску еще один смартфон, который получит широкий корпус, плоский 6,39-дюймовый экран с разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5, а также фиолетовую кнопку питания.