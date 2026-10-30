Раскрыты характеристики смартфона iPhone Air 2

Ожидается, что iPhone Air 2 представят следующей весной одновременно с iPhone 18 и iPhone 18e. Ранее слухи указывали на более тонкий корпус и появление второй основной камеры, а теперь известный инсайдер Digital Chat Station вновь раскрыл предполагаемые характеристики будущей новинки. По его данным, iPhone Air 2 получит плоский OLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма со стандартным соотношением сторон, частотой обновления 120 Гц и разрешением выше 1,5K. В основе смартфона будет лежать процессор серии A20, выполненный по 2-нм техпроцессу. Эта линейка дебютировала вместе с iPhone 18 Pro и складным iPhone Duo.

Основная камера iPhone Air 2, как ожидается, будет состоять из двух модулей с разрешением 48 Мп каждый. Помимо стандартного широкоугольного сенсора, появится дополнительная сверхширокоугольная камера, что довольно логично, так как именно на отсутствие второй камеры жаловались многие покупатели. Также смартфону приписывают аккумулятор увеличенной ёмкости — согласно одной из предыдущих утечек, она составит около 3500 мАч или больше. Другие источники утверждают, что толщина корпуса устройства составит всего 5,2 мм. Кроме того, смартфон оснастят новейшим беспроводным процессором N2 и модемом C2. При этом общий дизайн, предположительно, останется близким к оригинальному iPhone Air. Интересно только посмотреть на конечную стоимость устройства, потому что изменения явно потребуют дополнительных расходов на производство.