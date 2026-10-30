Раскрыты характеристики смартфона iPhone Air 2

Основная камера iPhone Air 2, как ожидается, будет состоять из двух модулей с разрешением 48 Мп каждый. Помимо стандартного широкоугольного сенсора, появится дополнительная сверхширокоугольная камера, что довольно логично, так как именно на отсутствие второй камеры жаловались многие покупатели. Также смартфону приписывают аккумулятор увеличенной ёмкости — согласно одной из предыдущих утечек, она составит около 3500 мАч или больше. Другие источники утверждают, что толщина корпуса устройства составит всего 5,2 мм. Кроме того, смартфон оснастят новейшим беспроводным процессором N2 и модемом C2. При этом общий дизайн, предположительно, останется близким к оригинальному iPhone Air. Интересно только посмотреть на конечную стоимость устройства, потому что изменения явно потребуют дополнительных расходов на производство.