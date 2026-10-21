Представлен смартфон HONOR WIN RT2 с батареей на 12070 мАч

Помимо флагманского Win 2 компания HONOR представила сегодня модель Win RT 2, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 12070 мАч. Новинка также получила 6,89-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2K, кадровой частотой 185 Гц, пиковой яркостью 10000 нит, частотой регулировки ШИМ 5920 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, поддержку 90-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, два динамика, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, фирменную прошивку MagicOS 11 на базе ОС Android 17 и защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. Смартфон оценен в Китае от 480 долларов.

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