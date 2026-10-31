OnePlus 15T окажется последним компактом компании

Компания OnePlus больше не собирается выпускать компактные смартфоны. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station. При этом китайский производитель может рассмотреть вариант с широкоформатными моделями в духе Huawei Pura X View, который бьет рекорды продаж в Китае.

Напомним, что последней компактной моделью OnePlus является выпущенный в марте OnePlus 15T, который оснащается аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 6,32-дюймовым LTPS OLED-экраном с кадровой частотой 165 Гц, разрешением 1,5К и пиковой яркостью 3600 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5150 мм2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (3,5-кратное оптическое приближение), защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69K, а также корпусом толщиной 8,35 мм.
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