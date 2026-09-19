itel A300C с АКБ на 6000 мАч оценили в 115 долларов

Компания itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A300C, которая базируется на 8-ядерной однокристальной системе Unisoc T7100 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8322. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 16 (Go Edition), тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопом, ИК-датчиком и корпусом с повышенной устойчивостью к падениям. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 115 долларов.

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