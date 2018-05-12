UMIDIGI выпускает самое быстрое в мире беспроводное зарядное устройство

Сегодня UMIDIGI анонсировала самое быстрое в мире беспроводное зарядное устройство, которое обеспечивает максимальную зарядную мощность в 15 Вт для любых совместимых с Qi устройств. Оно получит название UMIDIGI Q1. Это устройство будет совместимо с iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mix 2S и других смартфонов.С помощью UMIDIGI Q1, UMIDIGI Z2 Pro может быть полностью заряжен в течение 100 минут при емкости аккумулятора 3650 мАч. Этот показатель действительно является высоким для беспроводной зарядки, а с мощностью в 18 Вт, Устройство полностью зарядиться в течении 70 минут. Его эффективность зарядки до 80%. Это одно из самых быстрых беспроводных зарядных устройств на рынке.Беспроводное зарядное устройство UMIDIGI Q1 будет выпущен 17 мая, все его характеристики будут опубликованы в день выпуска.