UMIDIGI выпускает самое быстрое в мире беспроводное зарядное устройство

2018-05-12, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - UMIDIGI Q1; [111]
Сегодня UMIDIGI анонсировала самое быстрое в мире беспроводное зарядное устройство, которое обеспечивает максимальную зарядную мощность в 15 Вт для любых совместимых с Qi устройств. Оно получит название UMIDIGI Q1. Это устройство будет совместимо с iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mix 2S и других смартфонов.
С помощью UMIDIGI Q1, UMIDIGI Z2 Pro может быть полностью заряжен в течение 100 минут при емкости аккумулятора 3650 мАч. Этот показатель действительно является высоким для беспроводной зарядки, а с мощностью в 18 Вт, Устройство полностью зарядиться в течении 70 минут. Его эффективность зарядки до 80%. Это одно из самых быстрых беспроводных зарядных устройств на рынке.
Беспроводное зарядное устройство UMIDIGI Q1 будет выпущен 17 мая, все его характеристики будут опубликованы в день выпуска.


Комментарии:
Программным обеспечением смартфона Huawe...
Программным обеспечением смартфона HuaweРаскрылись спецификации нового флагмана Huawei Honor 7S. Аппарат получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешен...
System76 представила новую модификацию к...
System76 представила новую модификацию кСостоялся анонс новой модификации портативного компьютера System76 Galago Pro. Ноутбук получил 14-дюймов...
Razer объявила о сотрудничестве с Team V...
Razer объявила о сотрудничестве с Team VГермания - Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров и французская киберспортивная орган...
UMIDIGI выпускает самое быстрое в мире б...
UMIDIGI выпускает самое быстрое в мире бСегодня UMIDIGI анонсировала самое быстрое в мире беспроводное зарядное устройство, которое обеспечивает ...
Обзор Canon M50. Беззеркалка с 4K и пово...
Обзор Canon M50. Беззеркалка с 4K и повоС каждым годом продажи зеркальных камер снижаются, а беззеркалки продаются все в большем объеме. Это опра...
50-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S об...
50-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S обКомпания Xiaomi представила еще одну версию телевизора Xiaomi Mi TV 4S, который может похвастаться диагон...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решениеОбзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решение
Обзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышкаОбзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышка
Обзор SVEN PS-72. Портативная беспроводная акустическая системаОбзор SVEN PS-72. Портативная беспроводная акустическая система
Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design Meshify C TG Black (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design Meshify C TG Black (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лицаЯ всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игр...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 Sli...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 SliБольшинство клавиатур на рынке выглядят достаточно стандартно — если это механика, то обязательно толстая...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный ...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный Рынок смартфонов сейчас сильно изменился — производители видят желание пользователей покупать устройства ...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже ...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor