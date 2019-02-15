Ударопрочный планшет Galaxy Tab Active 2

Samsung выпустила Galaxy Tab Active 2. Сверхпрочный планшет от Samsung работает на платформе Android и сертифицирован практически всеми сертифицирующими организациями, которые отвечают за долговечность гаджетов.

Тем не менее, это довольно устаревший продукт, который был анонсирован во всем мире еще в ноябре 2017 года. Samsung Galaxy Tab Active2 имеет сертификат прочности MIL-STD-810G, который, по-видимому, обеспечивает физическую защиту от вибраций, случайных падений, дождя и пыли и обеспечивает водонепроницаемость до 1,5 м воды в течение 30 минут. Он также может выдерживать экстремальные рабочие температуры в диапазоне от -20 ° C до 71 ° C. В дополнение к своей прочности, Samsung Galaxy Tab Active 2 включает спецификации Exynos 7870 SoC, 16 ГБ встроенной памяти, 3 ГБ ОЗУ, слот для расширяемой памяти, 8-дюймовый HD + ЖК-дисплей, 8-мегапиксельную заднюю камеру, 5-мегапиксельную переднюю камеру и сменную батарею на 4,450 мАч. Стоимость планшета составляет 700 долларов.