Удобный 4К телевизор Bang & Olufsen Beovision Horizon

Наслаждайтесь просмотрами любимых передач с помощью телевизора Bang & Olufsen Beovision Horizon Modern 4K UHD.

Обладая невероятно гибким дизайном, это устройство подходит для любого дома. Простой, но в тоже время элегантный телевизор можно повесить на стену или установить его на полу. Его подставка на колесах позволяет легко перемещать его куда угодно. Предлагая автоматический контроль изображения, современный 4K UHD телевизор использует крошечный датчик для оптимизации яркости в зависимости от условий освещенности. В результате он обеспечивает естественное и четкое впечатление от просмотра. В сочетании с фирменным звуком Bang & Olufsen телевизор сочетает в себе четкое изображение с мощным звуком.

Кроме того, телевизор обеспечивает быстрый и легкий доступ к развлечениям через платформу Android TV. Благодаря технологии Google Cast Beovision Horizon позволяет обмениваться контентом прямо со своих мобильных устройств.