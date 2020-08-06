Уязвимость безопасности Twitter под угрозой на OC Android 8 и 9

Приложения как на Android, так и на iOS обычно находятся в безопасности как в App Store, так и Google Play Store. Обе стороны это гарантируют, что каждое приложение, которое находится в магазине, максимально безопасное. Недавняя информация, которую мы получили, поступила от разработчиков Twitter специально для устройств под управлением Android.

Компания Twitter заявила, что устройства под управлением Android 8 или 9 были подвержены нарушению безопасности, и хакеры могут получить доступ к личным данным. Согласно твиттеру в их блоге, что около 96% людей уже используют последнею версию исправление безопасности, которая устранила эту проблему, но оставшиеся 4% пользователей, находятся в группе риска. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным Twitter, через вредоносные приложения, установленные на ваш телефон. Это происходит путем работы вокруг системных разрешений установленным приложениям на Android устройств.
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