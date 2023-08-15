Ulefone Armor 22 получил 64-Мп камеру ночного видения

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 22, которая получила корпусом толщиной 14,5 мм. Новинка характеризуется 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G96, 8 или 16 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с главным модулем на основе 64-Мп сенсора Sony IMX 686 оптического формата 1/1,7 дюйма и оптикой с апертурой F/1,89, а также 64-Мп камерой ночного видения, батареей ёмкостью 6600 мАч, ИК-датчиком, предустановленной операционной системой Android 13, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K и прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.