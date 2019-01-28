Ulefone Armor 6 прочный смартфон

Ulefone Armor 6 получил двойную камеру с основным модулем на 21 и вспомогательным монохромным сенсором на 13 Мп для повышения качества снимков и анализа глубины резкости при фото в портретном режиме. Предусмотрена поддержка ИИ-функций для автоматической обработки получаемых фотографий. Фронтальная камера на 13 Мп помимо селфи применяется для распознавания лица при разблокировке. Также можно настроить сканер отпечатков пальцев. Без последнего не обойтись, если использовать смартфон для оплаты покупок через NFC с помощью Google Play.Смартфон построен на базе производительного процессора Helio P60 с выделенным блоком под функции искусственного интеллекта. Кроме того, его оснастили 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ с поддержкой карт microSD до 256 ГБ. А чтобы гаджет можно было использовать без постоянной привязки к розетке, установлен аккумулятор на 5000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку от комплектного адаптера на 18 Вт или же беспроводную Qi-зарядку мощностью до 10 Вт.Новинка унаследовала от предшественника экран с тонкими рамками и вырезом, что пока ещё редко встречается в устройствах. На дисплее с диагональю 6,2 дюйма и разрешением Full HD+ удобно читать, смотреть видео, играть и пользоваться приложениями для навигации.Он выполнен в ударопрочном корпусе и сертифицирован по стандартам IP68/69K, что гарантирует невосприимчивость к воде. Компания оснастила его большим 6,2-дюймовым Full HD + экраном, двойной камерой высокого разрешения, производительной начинкой с 6 ГБ оперативки, ёмким аккумулятором и даже NFC — всем необходимым для повседневного использования, что нечасто встретишь в подобных аппаратах.О стоимости смартфона пока неизвестно.