Ulefone Armor 9 с тепловизором появился в продаже

Смартфон Ulefone Armor 9, который ранее был доступен в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter, теперь свободно продается по цене 450 долларов. Но такой ценник актуален только до 9 августа.

Напомним, что Ulefone Armor 9 получил тепловизор, эндоскоп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч, модуль NFC для бесконтактных платежей, предустановленную ОС Android 10, ударопрочный корпус и защиту от воды и пыли согласно степени IP69K.