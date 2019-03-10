Ulefone Power 3L и его функции

Смартфон поддерживает функцию бесконтактной оплаты с помощью NFС, что большая редкость в недорогих моделях. Еще одной особенностью является наличие выделенного усилителя AW 8736.Основная камера в смартфоне двойная с сенсорами на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп поддерживает режим бьютификации и используется для сканирования лица при разблокировке. Также защитить доступ к гаджету можно с помощью сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне. Новинка построена на базе четырехъядерного процессора MediaTek MT 6739 с максимальной тактовой частотой 1,5 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти — для базовых задач, таких как веб-сёрфинг и переписка в мессенджерах, этих характеристик вполне достаточно. Для хранения данных предусмотрено 16 ГБ встроенного накопителя с поддержкой карт microSD до 128 ГБ. Работает устройство под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.Стоимость смартфона составит 100 долларов.