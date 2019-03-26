Ulefone S10 Pro и его функции

Ulefone S10 Pro оснащен 5,7-дюймовым IPS-экраном с вырезом под динамик и фронтальную камеру. Задняя съёмная крышка позволяет заменять аккумулятор на 3350 мАч и устанавливать одновременно две SIM-карты и microSD до 128 ГБ. Для быстрой разблокировки смартфон имеет сканер отпечатков пальцев и поддерживает функцию распознавания лица. Для приверженцев проводных наушников предусмотрен 3,5-мм разъём и выделенный усилитель AW 8736.Аккумулятор: съёмный, 3350 мАч, до 23 часов воспроизведения музыки.Процессор: четырёхъядерный, MediaTek MT6739, 1,3 ГГц.Стоимость смартфона составит 85 долларов.