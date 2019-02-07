Ультра-роскошные телефоны для олигархов от Caviar

Как вы можете показать, что вы зарабатываете в 100 раз больше, чем кто-либо другой, когда у вас такой же смартфон? Есть компания под названием Caviar, которая специализируется на удивительных смартфонах. Золото, кожа, бриллианты и дамасская сталь - это лишь некоторые из материалов, которые вы найдете на этих устройствах. Согласно веб-сайту Caviar, на самом деле есть люди, которые владеют ультра-роскошными телефонами и есть даже список, где большинство людей русские.

Золотой Samsung Galaxy Note 9 - это в основном слиток золота. Цифры на обороте не случайны, количество используемого золота буквально 1 кг. Note 9 сам по себе не совсем маленький и легкий прибор, теперь представьте, насколько он тяжелый. Устройство стоит $ 59 040 за версию на 128 ГБ, а 512GB обойдется в $ 59 270!

Caviar предлагает своим клиентам широкий выбор iPhone XS и XS Max. Но тот, который привлечет наибольшее внимание - это Grand Complications Skeleton Diamond Edition, которое обойдется вам «всего» в $ 23 940, если вы выберете 512 ГБ iPhone XS Max. Уникальность этого корпуса - встроенные швейцарские часы с четко видимым механизмом, различными позолоченными элементами и 252 бриллиантами, встроенными в заднюю панель.

Царьфон Владимир Крест - это столкновение между религией, технологиями и лукавством. Он включает в себя неизвестную операционную систему, 1 ГБ оперативной памяти, 2-мегапиксельную камеру, аккумулятор 830 мАч и 3G. Этот телефон ближе к пресс-папье, которое может сделать случайный звонок, чем к реальному телефону. Царьфон обойдется в $ 4710.

Позолоченный Nokia 3310 имеет барельеф, на котором изображены Путин и Трамп, окруженные оливковым венком и Голубем мира. Под ним находится табличка с исторической датой, когда Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки 16 июля 2018. Устройство обойдется в $ 2620. Это лишь небольшой пример того, что предлагает Caviar.