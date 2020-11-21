Ультрабюджетный Samsung Galaxy A02 получит АКБ на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A02, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Ранее смартфон засветился в одном из бенчмарков, который подтвердил наличие процессора Snapdragon 450 и 3 ГБ оперативной памяти.

Что до его предшественника, Galaxy A01, то он оснащается 5,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1480:720 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek MT6739, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 3000 мАч, селфи-камерой разрешением 5 Мп, основной камерой на 8 Мп и предустановленной ОС Android 10 Go.