Ультрабюджетный смартфон Nokia C01 Plus вышел в России

Компания HMD Global дала старт российским продажам ультрабюджетного смартфона Nokia C01 Plus, который оценен в 6500 рублей. Новинка характеризуется 5,35-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, тыльной камерой разрешением 5 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп, процессором Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, съемным аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, поддержкой сотовых сетей 4G LTE, адаптером беспроводной связи Bluetooth 4.2, FM-радио, 3,5-мм разъемом для наушников, портом Micro-USB, габаритами 148:71,8:9,3 мм, массой 157 граммов и предустановленной операционной системой Android 11 Go.