Ультрабюджетный смартфон Samsung Galaxy A2 Core показался на фото

2019-03-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A2 Core; [225]
Профильное издание Slahshleaks поделилось качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy A2 Core, который еще не был представлен официально. Аппарат, проходящий под модельным номером SM-A260, явно относится к сегменту начального уровня. Об это говорит его дизайн. Отметим огромные рамки вокруг дисплея, пластиковый корпус с вырезом для динамика, одинарные камеры, а также 3,5 мм разъем для наушников. Сканера отпечатка пальцев на задней панели не видно. Скорее всего, Samsung Galaxy A2 Core будет стоить меньше 100 долларов.


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