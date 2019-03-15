Ультрабюджетный смартфон Samsung Galaxy A2 Core показался на фото

Профильное издание Slahshleaks поделилось качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy A2 Core, который еще не был представлен официально. Аппарат, проходящий под модельным номером SM-A260, явно относится к сегменту начального уровня. Об это говорит его дизайн. Отметим огромные рамки вокруг дисплея, пластиковый корпус с вырезом для динамика, одинарные камеры, а также 3,5 мм разъем для наушников. Сканера отпечатка пальцев на задней панели не видно. Скорее всего, Samsung Galaxy A2 Core будет стоить меньше 100 долларов.