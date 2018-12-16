Улучшенный вариант смартфонаOukitel U25

IPS-дисплей имеет вполне приличное разрешение (Full HD) и достойный размер диагонали 5,5 дюйма.Электроника нового девайса имеет в своей основе 8-ядерный мобильный процессор от MediaTek, но тип однокристальной системы не был назван. Что касается арсенала памяти, то он представлен энергонезависимым модулем на 64 ГБ и 4 ГБ ОЗУ.Компания решила выпустить улучшенный вариант смартфона Oukitel U25. Модель называется Oukitel U25 Pro. Производитель подчеркивает, что при невысокой стоимости аппарат обладает увеличенным объемом памяти, к тому же имеет камеру с двумя оптическими блоками. Стоимость смартфона составит 100 долларов.