Умная колонка LG

Первая "умная" колонка от LG с голосовым помощником Алиса от Яндекс поступила в продажу в России. Новинка выходит в рамках серии аудиосистем LG XBOOM с суффиксом AI ThinQ, которым производитель обозначает оснащённость устройства искусственным интеллектом и возможность подключения к системе "умного" дома.

Колонка воспроизводит звучание высокого разрешения. LG объединила усилия с компанией MERIDAN, первопроходцем в раработке высококачественных аудиотехнологий.Объединение усилий разработчиков позволяет с гордостью продемонстрировать результаты совместного сотрудничества. Технологии MERIDIAN также встроены в новые саундбары LG SL10Y, SL9Y, SL8Y и серию портативных колонок LG XBOOM Go.

Встроенные режимы Clear Vocal и Enhanced Bass работают по умолчанию и обеспечивают великолепное звучание, соответствующее высокому музыкальному вкусу. Режим Clear Vocal позволяет наслаждаться голосом исполнителя без искажений даже на максимальной громкости. Удары барабана и глубокие тона бас-гитары усиливает режим. Колонка может воспроизводить стереозвук без потерь с частотой дискретизации до 96 кГц и глубиной 24 бита, благодаря чему звук становится более четким, а впечатления от прослушивания доставляют ещё большее удовольствие. LG XBOOM AI ThinQ WK7Y выглядит стильно: цвет Titan Black и элегантный дизайн. Рекомендованная справочная цена: 9 990 руб.