Умная тетрадь Bigme Smart Learning Book B2 оценена в $590

Компания Bigme пополнила ассортимент планшетов с дисплеем на основе электронных чернил моделью Bigme Smart Learning Book B2, которая позиционируется производителем как «умная тетрадь». Новинка характеризуется 10,3-дюймовой цветной панелью kaleido3 с плотностью пикселей 300PPI в черно-белом режиме и 150PPI в цветном отображении, 36 уровнями холодного и теплого света, 8-ядерной однокристальной системой, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, предустановленной ОС Android 11, 8-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, стереодинамиками, четырьмя микрофонами, слотом для карты карты microSD до 1 ТБ, 40000 предустановленных уроков и учебников, а также не требующим подзарядки стилусом с 4096 уровнями чувствительности и встроенным ластиком.

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Умная тетрадь Bigme Smart Learning Book B2 оценена в $590…
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