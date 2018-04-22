Умные газонокосилки Robomow

Современная электроника становится умнее с каждым днем. Это немного пугает, ведь человечество развивается не так быстро. Например, вы можете управлять своей газонокосилкой Robomow прямо со смартфона, из любой точки мира, где есть интернет. Это настолько круто звучит, что даже самому захотелось попробовать. Вы можете со смартфона, прямо как в какой-то игре, управлять своим устройством и косить траву, можете получать отчеты и статику о проделанной работе, можете программировать старт кошения травы и любой точки мира. Для того, кто заботится о красоте своего газона, такая штука точно пригодится. При адекватной стоимости, вы получаете просто шикарный набор функций. Плюс, можно использовать косилку как автомобиль на радиоуправлении, гоняясь на заднем дворе. Да и стиль корпуса просто невероятный.