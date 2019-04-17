Умные и элегантные домашние звуковые панели - Bose Soundbar 500 и 700

Усовершенствованные телевизионные технологии позволяют создавать более яркие и тонкие панели. Но по мере того, как телевизоры становятся тоньше, производителям приходится где-то сокращать аппаратные средства и к сожалению, это часто происходит в динамиках.

Будучи последними в семействе Bose, Soundbar 500 и 700 - это «умный» звук, обеспечивающий еще большую эффективность, чем платформа SoundTouch. Они оснащены голосовой функциональностью Alexa, программируемыми удаленными предустановками, а также более точным управлением и настройкой через приложение Bose Music. Компания включила в комплект старшей модели интеллектуальный пульт, который автоматически определяет, какой источник воспроизводится, чтобы отображать только соответствующие кнопки с подсветкой.

Высотой всего 5 см Soundbar 700 обладает семью точно настроенными драйверами с аудио технологией Bose PhaseGuide. Soundbar 500 в погоне за чистую стоимость имеет всего пять драйверов по-прежнему обеспечивают впечатляющую производительность для своего размера, что делает устройство идеальным для более интимного пространства. Bose Soundbar 500 продается за $ 799, а флагманская Soundbar 700 обойдется в $1199.