Умные кроссовки Adapt BB

Компания Nike выпустила кроссовки с автоматическими шнурками. Особенность Adapt BB — возможность настройки цвета встроенной светодиодной подсветки через мобильное приложение. Таким образом спортсмены могут кастомизировать свою обувь. По словам Nike, поддержка беспроводного обновления позволит в будущем расширять умные возможности кроссовок.В основе спортивной обуви лежит платформа Adapt, построенная на базе технологии Fit Adapt. При помощи неё и специального мобильного приложения спортсмен может точно настроить силу шнуровки. Управлять этим параметром разрешается и кнопками на самих кроссовках, что удобно во время игры, поскольку не нужно брать с собой телефон. Когда нога баскетболиста начинает расширяться, встроенные в обувь сенсоры (акселерометр, гироскоп, датчик температуры) улавливают это и ослабляют шнуровку на нужное значение, чтобы уменьшить давление.Стоимость смартфона составит 350 долларов.