Умные телевизоры от OnePlus получат MediaTek MT5670 SoC и 3 ГБ ОЗУ

Новые смарт-телевизоры от OnePlus будут раскрыты уже в следующем месяце. Генеральный директор OnePlus Пит Ло подтвердил, что OnePlus TV под кодовым названием "Dosa" будет работать на еще неизвестном SoC MediaTek MT5670 и будет иметь GPU Mali-G51 на буксире. Телевизоры будет иметь 3 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android Pie. Будет применена матрица формата 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей.

Также Пит Лау рассказал, что на телевизоре будет установлен «улучшенный интерфейс» и что он предоставит пользователям смартфонов OnePlus расширенные возможности, например, предложит «простой» способ ввода текста на экране. Предложение OnePlus будет несколько дешевле, чем у Samsung и Sony из-за его стратегического партнерства с Amazon. OnePlus сначала запустит свой телевизор в Индии, а затем планирует расширить доступность на других рынках.