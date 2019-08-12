Умный 4К телевизор Honor Vision

Компания Huawei представила свой первый телевизор под брендом Honor. Новинка под названием Vision имеет 4K дисплей в 55 дюйма. Телевизор будет доступен в двух модификациях, базовой и Pro, главным отличием последней станет наличие встроенной камеры.

Honor Vision имеет очень тонкие рамки — экран занимает 94% передней панели телевизора. HDR матрица охватывает 87% цветопередачи NTSC, с яркостью 400 нит и уголом обзора в 178 градусов. В самом тонком месте корпуса телевизора толщина всего в 6.9 мм. Под экраном расположена LED индикация, функциональность которой будет зависеть от режимов и приложений.

Новинка имеет 6 динамиков по 10 Вт каждый и 6 микрофонов. Телевизор работает на базе четырехъядерного процессора Honghu 818 (графика Mali G51). У модели Pro есть выдвижная камера, которая записывает видео в FullHD разрешении. Это позволяет использовать устройство для видеозвонков во всех популярных мессенджерах.

Первые продажи стартуют в Китае 16 августа. Цена Honor Vision составит $537, а Honor Vision Pro — $679.