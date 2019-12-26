Умный дисплей Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 позирует на живых фото

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился живыми фотографиями умного дисплея Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8, который продается по цене $85.

Данное устройство оснащено 8-дюймовым экраном высокого качества с олеофобным покрытием, тремя динамиками по 50,8 мм, кнопками включения и регулировки звука с правой стороны и камерой над дисплеем. Также, умный дисплей может работать с различными другими умными гаджетами. В скором времени появится возможность при помощи голоса подключать новые устройства умного дома к интеллектуальному дисплею.