Умный монитор от Samsung на базе ОС Tizen

Samsung представила новый настольный монитор, главной изюминкой которого является предустановленная ОС Tizen 5.5. Есть два варианта: M7, который доступен только в 32-дюймовом варианте и M5, который поставляется в 32-дюймовом или 27-дюймовом варианте. M7 имеет максимальное разрешение 4K (3840 x 2160), а M5 ограничен только разрешением Full HD (1920 x 1080).

Обе модели имеют возможность подключения как к ПК, так и к смартфонам. С последним владельцы смартфонов Samsung могут просто сделать это с помощью функции Tap View, если они захотят подключиться удаленно. Также можно использовать Samsung DeX с монитором, просто подключив к нему свое устройство Galaxy.

Smart Monitor получил возможность потоковой передачи цифрового контента независимо и без использования ПК или мобильного устройства. Эта функция включает доступ к потоковым сервисам, таким как Netflix, HBO и YouTube. Еще монитор имеет голосовое управление через Bixby по беспроводной сети, благодаря поддержке Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Для подключения есть HDMI 2.0, USB-C с поддержкой зарядки 65 Вт, а также поддержка HDR10.
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