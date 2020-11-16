Умный монитор от Samsung на базе ОС Tizen

Обе модели имеют возможность подключения как к ПК, так и к смартфонам. С последним владельцы смартфонов Samsung могут просто сделать это с помощью функции Tap View, если они захотят подключиться удаленно. Также можно использовать Samsung DeX с монитором, просто подключив к нему свое устройство Galaxy.
Smart Monitor получил возможность потоковой передачи цифрового контента независимо и без использования ПК или мобильного устройства. Эта функция включает доступ к потоковым сервисам, таким как Netflix, HBO и YouTube. Еще монитор имеет голосовое управление через Bixby по беспроводной сети, благодаря поддержке Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Для подключения есть HDMI 2.0, USB-C с поддержкой зарядки 65 Вт, а также поддержка HDR10.