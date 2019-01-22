Умное радио в стиле ретро - Xiaomi Elvis Presley 2

Xiaomi производит так много товаров, что даже не информируется о большинстве из них. Одним из таких случаев было умное радио Xiaomi Elvis Presley Atomic, которое было представлено в прошлом году с дизайном 1960-х годов. Поскольку устройство пользовалось большим спросом, несколько дней назад было представлено второе поколение Xiaomi Elvis Presley Atomic 2.

Это портативное радио выпускается в ретро-стиле "лунный камень" с металлической ручкой, которую можно использовать в качестве подставки или для переноски. Xiaomi Elvis Presley Atomic Player 2 обладает 52-миллиметровым динамиком, который выдает качественное звучание в широком частотном диапазоне. Интеллектуальное радио можно настроить до 12 станций с помощью приложения, а затем выбрать с помощью основного поворотного переключателя.

Помимо радио, он работает как портативный динамик. Телефон может быть подключен через Bluetooth или через кабель AUX . Поворотные переключатели используются для управления громкостью, переключения режимов и управления музыкой. Аккумулятор имеет емкость 2600 мАч. Цена Xiaomi Elvis Presley 2 составляет приблизительно 5000 рублей.