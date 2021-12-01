Уникальные колонки с ферромагнитной визуализацией Van der Waals

С помощью алгоритмов плавного управления пользователи могут погрузиться в захватывающее зрелище, которое можно адаптировать к любому музыкальному вкусу. Эта визуализация настраивается в соответствии с общими частотами и громкостью музыки, а саму жидкость можно увидеть как издалека, так и вблизи.
Что касается источника питания, то это стало возможным благодаря современному разъему USB типа, а окончательный чистый звук, который вы ощущаете, достигается за счет интеграции различных электронных компонентов и использования динамиков от лучших производителей.