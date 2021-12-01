Уникальные колонки с ферромагнитной визуализацией Van der Waals

Сергей Кузнецов и его команда создали уникальную акустическую систему, в которой применено ферромагнитное решение, которое меняет форму в зависимости от аудиопотока через динамик. Магнитная жидкость, используемая в динамиках, была разработана НАСА и использовалась на ракетных кораблях для управления топливом в условиях невесомости. Теперь его использовали для создания уникальной акустической системы, которая обеспечивает визуальное отображение при воспроизведении звука.

С помощью алгоритмов плавного управления пользователи могут погрузиться в захватывающее зрелище, которое можно адаптировать к любому музыкальному вкусу. Эта визуализация настраивается в соответствии с общими частотами и громкостью музыки, а саму жидкость можно увидеть как издалека, так и вблизи.

Что касается источника питания, то это стало возможным благодаря современному разъему USB типа, а окончательный чистый звук, который вы ощущаете, достигается за счет интеграции различных электронных компонентов и использования динамиков от лучших производителей.