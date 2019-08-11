Уникальный телевизор от HONOR Vision

Телевизор от HONOR будет выпускаться в двух версиях: базовой и продвинутой. Отличия между ними незначительны. Vision Pro имеет шесть динамиков мощностью по 10 Вт каждый, встроенный накопитель на 32 ГБ и выдвижную камеру. Обычный Vision получил четыре динамика по 10 Вт и 16 ГБ ПЗУ.Новая операционная система Harmony OS позволяет использовать HONOR Vision в качестве центра умного дома, предоставляя доступ к управлению подключаемой техникой.HONOR Vision построен на базе специально разработанного чипсета Honghu 818. Он включает центральный четырехъядерный процессор (2 х A73 + 2 x A53) и четырехъядерный графический ускоритель Mali-G51. Процессор поддерживает технологии искусственного интеллекта для автоматической регулировки звука и изображения, чтобы владелец всегда получал максимальное качество. Вместе с телевизором поставляется специальный NFC-стикер Magic Link, который можно закрепить на Bluetooth-пульте дистанционного управления или любой другой поверхности. Дотронувшись до него смартфоном, можно мгновенно передать контент с его экрана на телевизор.Особое внимание было уделено интеграции HONOR Vision с экосистемой компании. Благодаря поддержке технологии Link Turbo пользователь может транслировать контент с экрана смартфона на телевизор с минимальной задержкой. Передавать можно фото, видео, игры (в формате 1080р@60fps) и просто рабочий стол телефона. Кроме того, смартфон служит в качестве пульта дистанционного управления или вовсе копирует интерфейс телевизора, что значительно упрощает навигацию по контенту. Например, так можно осуществлять поиск фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре. После запуска воспроизведения на экране устройства появляются кнопки для перемотки, остановки и управления громкостью.Камера поддерживает съёмку видео в формате 1080p и служит для видеозвонков. Телевизор подключается к смартфону пользователя и позволяет как принимать входящие звонки, так и совершать исходящие. Кроме того, поддерживается функция распознавания лиц, что позволяет ограничить доступ ребенка к телевизору. В нижнюю рамку встроен небольшой светодиодный индикатор, переливающийся разными цветами и оповещающий о работе телевизора.О стоимости новинки пока неизвестно.