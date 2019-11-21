Универсальный ИК-пульт RED ATOM

Компания Perenio IoT представила умный инфракрасный пульт с голосовым и удаленным управлением.

Устройство относится к линейки устройств умного дома.

RED ATOM предназначен для управления телевизорами и кондиционерами через мобильное приложение. Приложение Perenio Smart поддерживает голосовых помощников таких как: Алиса от Yandex Smart Home, Google Assistant от Google Home.

Инфракрасный пульт может передавать ИК-сигнал на 360° на расстояние до 10 метров. Ещё устройство поддерживает большинства брендов бытовой техники: Samsung, Sony, Toshiba, LG, Panasonic, Electrolux, Gorenje и другие.

Ориентировочная розничная цена пульта примерно 1290 рублей.