Универсальный цифровой аудиомикшер Pulse Trio

PULSE TRIO - это первый в мире аудиоинтерфейс для совместной работы, обеспечивающий настоящий рабочий процесс совместной работы, цифровой аудиомикшер с тремя независимыми входами USB-C и возможность синхронизировать производственное программное обеспечение на всех подключенных устройствах в режиме реального времени. Самый продвинутый аудиоинтерфейс, предназначенный для улучшения сотрудничества и рабочего процесса между музыкальными продюсерами. Разработан как компактный аудиоинтерфейс 3in-1out со стереофоническим аналоговым выходом. В сочетании с программной утилитой для полного контроля над свойствами оборудования и настройками синхронизации.

Запатентованная технология PULSE TRIO состоит из одного устройства аудиоинтерфейса с несколькими входами USB-C и служебного программного приложения, которое взаимодействует с приложением DAW подключенных пользователей. Возможность подключения нескольких компьютеров к любой из поддерживаемых платформ DAW и их синхронизации друг с другом, что обеспечивает одновременную совместную работу в реальном времени. В результате все пользователи смогут слушать свой комбинированный звук и отдельные части совместной работы, а также синхронизироваться друг с другом. Это приводит к более плавной совместной работе с меньшими затратами времени на рендеринг файлов.

Приложение управления утилитой PULSE обеспечивает плавную интеграцию оборудования и DAW. Синхронизируясь с элементами управления на оборудовании, служебное приложение представляет собой полноценный центр управления совместной работой, предназначенный для синхронизации рабочего процесса создания музыки.