Универсальный корпус с небольшими размерами Fractal Define 7 Compact

Fractal Design анонсировала Define 7 Compact, корпус по образцу популярного Define 7. Он имеет меньший размер сохраняя при этом достаточно места для полноразмерного оборудования ATX. На панели ввода-вывода расположен разъем USB 3.1 Gen 2 Type-C, по два разъема USB 3.0 и USB 2.0, а также звуковые разъемы и кнопки питания и сброса.

Это также довольно универсальный корпус со съемной верхней панелью. Пользователь может выбрать между стальной панелью со звукопоглощающим покрытием и вентилируемой панелью для дополнительного охлаждения. Левая панель изготовлена из закаленного стекла. Штатно установлены по одному вентилятору Dynamic X2 диаметром 120 и 140 мм. На обеих боковых панелях используется механизм без защелкивания, который должен еще больше упростить процесс.

Корпус доступен в трех вариантах - стандартный Define 7 Compact со сплошной боковой панелью со звукопоглощающей пеной, модель Dark и Light Tempered Glass. Последние два позволяют пользователям похвастаться любым оборудованием, которое они втиснут в корпус, а также фильтровать больше шума. Fractal Define 7 Compact оценен в $100 с металлической боковой панелью и $110 со стеклянной.
Комментарии и отзывы Fractal Define 7 Compact
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