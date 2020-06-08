Универсальный корпус с небольшими размерами Fractal Define 7 Compact

Это также довольно универсальный корпус со съемной верхней панелью. Пользователь может выбрать между стальной панелью со звукопоглощающим покрытием и вентилируемой панелью для дополнительного охлаждения. Левая панель изготовлена из закаленного стекла. Штатно установлены по одному вентилятору Dynamic X2 диаметром 120 и 140 мм. На обеих боковых панелях используется механизм без защелкивания, который должен еще больше упростить процесс.
Корпус доступен в трех вариантах - стандартный Define 7 Compact со сплошной боковой панелью со звукопоглощающей пеной, модель Dark и Light Tempered Glass. Последние два позволяют пользователям похвастаться любым оборудованием, которое они втиснут в корпус, а также фильтровать больше шума. Fractal Define 7 Compact оценен в $100 с металлической боковой панелью и $110 со стеклянной.