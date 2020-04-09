Упаковка Google Pixel 4a засветилась на фото

В сети появилась фотография упаковки смартфона среднего уровня Pixel 4a, который еще не был представлен официально. Изображение на коробке подтверждает слухи об одинарной основной камере – предполагается, что её разрешение составит 12,2 Мп. Также устройству прочат 5,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и восьмиядерную платформу Snapdragon 730 или 765. Ориентировочная цена смартфона составляет 400 долларов, а вот дата официальной презентации по-прежнему держится в секрете.