Устройство OnePlus 8T ожидается к концу года

Компания OnePlus готовит еще один смартфон с впечатляющими характеристиками. Смартфон OnePlus 8T скоро представят официально, но в сети уже появилась информация о нем. Устройство будет оснащено 6,55 дюймовым дисплеем AMOLED. Основная камера на 48 Мп. Ожидается, что смартфон получит мощную начинку в виде процессора Snapdragon 865+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Также известно, OnePlus 8T будет работать на Android 11 OxygenOS 11 с коробки.

Нам осталось дождаться официального анонса от компании, тогда будет известны конфигурации и стоимость смартфона.