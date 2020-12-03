Устройство Vivo на базе Snapdragon 888 поразило GeekBench

Модель Vivo на базе чипсета Snapdragon 888 была замечена в базе данных GeekBench. Устройство представлена под номером модели Vivo V2056A и питается от процессора Snapdragon 888, указанного под кодовым названием Lahaina.
Устройство работает под управлением Android 11, в котором определенно будет добавлена пользовательская версия OriginOS от Vivo, которая является единственной версией, работающей на Android 11. Устройство также будет иметь 11 ГБ оперативной памяти. Телефон Vivo на базе Snapdragon 888 - первое устройство, появившееся в базе данных тестов.