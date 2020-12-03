Устройство Vivo на базе Snapdragon 888 поразило GeekBench

На прошедшем мероприятии Snapdragon Technology Summit 2020 компания Qualcomm официально представила новейшую мобильную платформу Snapdragon 888 , созданную на основе 5-нанометрового процесса TSMC. Этот процессор будет работать на флагманских смартфонах следующего поколения. Процессор также обеспечивает полностью интегрированный модем 5G.

Модель Vivo на базе чипсета Snapdragon 888 была замечена в базе данных GeekBench. Устройство представлена ​​под номером модели Vivo V2056A и питается от процессора Snapdragon 888, указанного под кодовым названием Lahaina.

Устройство работает под управлением Android 11, в котором определенно будет добавлена ​​пользовательская версия OriginOS от Vivo, которая является единственной версией, работающей на Android 11. Устройство также будет иметь 11 ГБ оперативной памяти. Телефон Vivo на базе Snapdragon 888 - первое устройство, появившееся в базе данных тестов.