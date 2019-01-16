Утечка Apple iPhone XI показывает горизонтальную тройную камеру

В сети просочились ряд отрисовок того, что кажется одной из моделей в линейке Apple iPhone 2019. Визуализация показывает iPhone со значительно меньшей прорезью дисплея и радикально отличающийся модулем задней камеры.

Лицевая сторона телефона выполнена со значительно более узкой выемкой, которая достигается за счет перемещения решетки динамика вверх, а также немного более тонких рамок.

Изменился основной модуль камеры, с горизонтально расположенной тройной камерой в верхней средней части телефона. Скорее всего, телефон все еще имеет разъем Lightning, а не USB-C.