Утечка функций материнских плат Intel H670, B660 и H610

В январе следующего года Intel готовится к значительному расширению своей серии процессоров для настольных ПК с ядром 12-го поколения «Alder Lake», а также к большему выбору материнских плат. К ним относятся H670, B660 и H610. H670 предлагает большинство функций ввода-вывода топового набора микросхем Z690, но вы проигрываете при разгоне процессора. B660 - это вариант среднего уровня и хотя вы по-прежнему получаете внушительный набор функций ввода-вывода, шина набора микросхем меньше. H610 - это набор микросхем начального уровня с очень простым вводом-выводом и без слотов NVMe, подключаемых к процессору. Все эти чипсеты поддерживают PCI-Express 5.0 x16 (PEG) от ЦП, но оставляют на усмотрение производителей материнских плат. Существуют материнские платы Z690, в которых отсутствует PEG Gen 5 и есть только Gen 4.

Нисходящий интерфейс PCIe, подключенный к чипсету, также сильно различается в зависимости от линейки. Верхняя часть Z690 обеспечивает 12 полос Gen 4 помимо 16 линий Gen 3, в то время как H670 выдает по 12 каналов Gen 4 и Gen 3. B660 обеспечивает 6 полос Gen 4 и 8 каналов Gen 3. H610 полностью лишен нисходящего Gen 4 и поддерживает только 8 линий Gen 3. H670 и B660 имеют до двух портов USB 3.2 Gen 2x2 20 Гбит/с; в то время как H610 не хватает портов 20 Гбит/с. Все модели чипсетов оснащены как минимум двумя портами Gen 2x1 10 Гбит/с и как минимум четырьмя портами Gen 1x1 5 Гбит/с. Интересным аспектом линейки является то, что Intel позволяет разогнать память на платах H670 и B660 при условии, что процессор поддерживает это.
Комментарии и отзывы Intel H670
Представлена компактная плата Biostar H510MHP…
Представлена компактная плата Biostar H510MHPКомпания Biostar представила системную плату H510MHP, которая основана на наборе системной логики Intel H…
Официальная информация о материнской плате MSI MEG Z690 GODL…
Официальная информация о материнской плате MSI MEG Z690 GODLКомпания MSI опубликовала несколько изображений платы MSI MEG Z690 GODLIKE, получившая пару наград на CES…
Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR…
Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDRВыход нового поколения процессоров Intel и флагманского чипсета Z690 добавил сразу ряд серьезных нововвед…
Огромный список из почти 100 предстоящих материнских плат Z6…
Огромный список из почти 100 предстоящих материнских плат Z6Если учесть количество предстоящих плат Z690, можно предположить, что производители материнских плат макс…
ASUS и GIGABYTE включают поддержку процессоров AMD Ryzen сер…
ASUS и GIGABYTE включают поддержку процессоров AMD Ryzen серС процессорами AMD Ryzen 5000 для работы последнего поколения требовался набор микросхем серии 400 или 50…
Плату Gigabyte B660 Gaming X DDR4 показали на рендерах…
Плату Gigabyte B660 Gaming X DDR4 показали на рендерахПрофильное издание VideoCardz поделилось изображениями материнской платы Gigabyte B660 Gaming X DDR4, кот…
Biostar показала новейшую серию материнских плат intel Z690…
Biostar показала новейшую серию материнских плат intel Z690Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, анонсиро…
GIGABYTE Z690 AERO D сочетает функциональность с абсолютной …
GIGABYTE Z690 AERO D сочетает функциональность с абсолютной Линия материнских плат и ноутбуков GIGABYTE AERO нацелена на геймеров. Компания готова предложить материн…
Обзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платыОбзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платы
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгонаОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгона
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгонОбзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor