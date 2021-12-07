Утечка функций материнских плат Intel H670, B660 и H610

В январе следующего года Intel готовится к значительному расширению своей серии процессоров для настольных ПК с ядром 12-го поколения «Alder Lake», а также к большему выбору материнских плат. К ним относятся H670, B660 и H610. H670 предлагает большинство функций ввода-вывода топового набора микросхем Z690, но вы проигрываете при разгоне процессора. B660 - это вариант среднего уровня и хотя вы по-прежнему получаете внушительный набор функций ввода-вывода, шина набора микросхем меньше. H610 - это набор микросхем начального уровня с очень простым вводом-выводом и без слотов NVMe, подключаемых к процессору. Все эти чипсеты поддерживают PCI-Express 5.0 x16 (PEG) от ЦП, но оставляют на усмотрение производителей материнских плат. Существуют материнские платы Z690, в которых отсутствует PEG Gen 5 и есть только Gen 4.

Нисходящий интерфейс PCIe, подключенный к чипсету, также сильно различается в зависимости от линейки. Верхняя часть Z690 обеспечивает 12 полос Gen 4 помимо 16 линий Gen 3, в то время как H670 выдает по 12 каналов Gen 4 и Gen 3. B660 обеспечивает 6 полос Gen 4 и 8 каналов Gen 3. H610 полностью лишен нисходящего Gen 4 и поддерживает только 8 линий Gen 3. H670 и B660 имеют до двух портов USB 3.2 Gen 2x2 20 Гбит/с; в то время как H610 не хватает портов 20 Гбит/с. Все модели чипсетов оснащены как минимум двумя портами Gen 2x1 10 Гбит/с и как минимум четырьмя портами Gen 1x1 5 Гбит/с. Интересным аспектом линейки является то, что Intel позволяет разогнать память на платах H670 и B660 при условии, что процессор поддерживает это.