Утечка информации о индийском варианте Samsung Galaxy A12

Компания Samsung готовится выпустить в Индии новый смартфон Galaxy A12. Страна скоро получит смартфон Galaxy A12, который первоначально дебютировал еще в ноябре 2020 года на европейских рынках.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V с вырезом, который обеспечивает разрешение HD + и соотношение сторон 20: 9. У него есть 8-мегапиксельная селфи-камера для социальных сетей. Одной из главных достопримечательностей Galaxy A12 является его система с четырьмя камерами, которая включает 48-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельный сверхширокий объектив, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Samsung Galaxy A12 питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч. Как и его глобальный вариант, модель, предназначенная для Индии, поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Устройство имеет боковой сканер отпечатков пальцев и Samsung KNOX для первоклассной безопасности. Просочившиеся документы показали, что в Индии Galaxy A12 будет доступен в версиях с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Смартфон будет доступен в синем, белом и черном цвете от 206 долларов США.