Утечка информации о смартфоне Nokia G300 5G

На подходе еще один доступный телефон 5G Nokia. Nokia G300 5G будет основан на том же процессоре Snapdragon 480, который использовался в недавнем G50, а также в X10 и X20.

Nokia G300 имеет 6,57-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720 x 1600 пикселей (соотношение сторон 20: 9). Он примерно такого же размера, как дисплей G20 (6,52 дюйма), и меньше, чем G50 (6,82 дюйма - это растяжение для 720p +). Задняя сторона включает в себя основную камеру на 16 МП, сверхширокую камеру на 5 МП и датчик глубины на 2 МП, а также на фронтальную селфи-камеру на 8 МП. Для сравнения, у G50 есть основной модуль на 48 Мп, как и у G20 (который также добавляет к миксу 2-мегапиксельную макро-камеру). G10 имеет настройку 13 + 2 + 2 МП, поэтому камера G300 находится где-то между G10 и G20.

Nokia G300 5G будет работать под управлением Android 11 из коробки. Он будет поставляться с 64 ГБ встроенной памяти и картой microSD на 1 ТБ.