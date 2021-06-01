Утечка спецификаций Huawei MatePad Pro 10.8

Согласно слухам в сети, грядущий планшет компании Huawei будет называться MatePad Pro 10.8.

Также планшет будет оснащен 10.8-дюймовым ЖК-панелью IPS с разрешением экрана 2560 x 1600 пикселей, цветовым охватом DCI-P3, яркостью 540 нит и контрастностью 1500: 1. За производительность планшета отвечает процессор Snapdragon 870 в паре 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ ПЗУ. За питание планшета будет отвечать массивный аккумулятор ёмкостью 7250 мАч. На задней стороне планшета установлена 13-мегапиксельная камера, а на передней 5-мегапиксельная камера. Другие функции планшета, включают поддержку M-Pencil, HarmonyOS 2, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и GPS. Ожидается, что он появится в таких цветах: Night Grey, Fritillaria White и Green.
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