Утечка спецификаций Huawei Nova 8 Pro

Согласно утечке, Huawei Nova 8 Pro имеет 6,72-дюймовой OLED-панель с изогнутыми краями. Смартфон поддерживает разрешение экрана 2676 x 1236 пикселей, 10-битную глубину цвета и частоту обновления 120 Гц.

Также в дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев. В верхнем левом углу дисплея находится вырез в форме таблетки, в котором есть 32-мегапиксельная основная селфи-камера и 16-мегапиксельный дополнительный объектив. На задней панели телефона установлена ​​система с четырьмя камерами, включающая 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

За производительность смартфона отвечает процессор Kirin 985. По слухам сети, новинка может быть доступна в версиях с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3900 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт.